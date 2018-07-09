Франция – Бельгия: предматчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала чемпионата мира-2018 против французской национальной команды.

"Завтра у нас будет уникальная возможность. Мы взволнованы. Для всей Бельгии это прекрасная возможность доказать, что вся работа, проделанная за последние 10-15 лет, не была напрасной.

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Как тренер я получил удовольствие от матча с бразильцами, от того, как мы перестраивались по ходу игры. Но сейчас самое главное – это встреча с Францией. Расслабила ли нас игра с Бразилией? Все матчи на ЧМ-2018 – пиковые события. На таком уровне нельзя расслабляться. Сборная Франции очень похожа на сборную Бельгии. Поэтому нужно быть сконцентрированными на протяжении 90 минут. Иначе соперник может наказать за ошибки.

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Мы сильны своим коллективом. Я думаю, что бельгийский футбол уникален, у нас очень много техничных футболистов с уникальными данными. Но у нас команда, а не набор игроков. Мы строили этот коллектив в течение двух лет.

Феллаини – командный игрок, он воин-победитель. Так он себя позиционирует. Маруан понимает, что любое действие в матче может решить судьбу встречи. Против него очень неудобно играть сопернику из-за его габаритов. Феллаини очень высокий, сильный, с хорошей координацией.

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Отношение к де Брюйне до матча с Бразилией было немного несправедливым. Он был важным игроком в матчах с Тунисом и Панамой, но не настолько полезен в игре с бразильцами. У него исключительные способности, его работа очень привлекательна, вот тогда он получает признание. Мы высоко ценим его во всех ролях", – приводит слова Мартинеса Чемпионат.

Отметим, что поединок Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.