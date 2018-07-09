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Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

14:40 530 Читать на русском
Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018
Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Франція та Бельгія зустрінуться 10 липня у матчі у 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом.

Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Матч Франція – Бельгія дивитися онлайн можна на каналі Інтер, починаючи з 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

З дитинства за Францію. Азар зробив зізнання, яке "запалило" перший півфінал ЧС-2018 ще до матчу

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Бельгія перемогла Бразилію, а збірна Франції розбіралась з Уругуваєм. Раніше команди провели між собою 77 матчів, Франція здобула 26 перемог, а Бельгія тріумфувала 31 раз.

Букмекери вважають збірну Франції головним фаворитом чемпіонату світу. Бельгійці – треті претенденти на титул.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
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Бельгія
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ЧС 2018 ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Бельгія
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