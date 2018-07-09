Франція – Бельгія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Франція та Бельгія зустрінуться 10 липня у матчі у 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Бельгія відбудеться 10 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 21:00 за київським часом.

Франція – Бельгія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Матч Франція – Бельгія дивитися онлайн можна на каналі Інтер, починаючи з 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

З дитинства за Францію. Азар зробив зізнання, яке "запалило" перший півфінал ЧС-2018 ще до матчу

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Бельгія перемогла Бразилію, а збірна Франції розбіралась з Уругуваєм. Раніше команди провели між собою 77 матчів, Франція здобула 26 перемог, а Бельгія тріумфувала 31 раз.

Букмекери вважають збірну Франції головним фаворитом чемпіонату світу. Бельгійці – треті претенденти на титул.