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Франція – Бельгія: Меньє не допоможе "червоним дияволам"

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Франція – Бельгія: Меньє не допоможе "червоним дияволам"
Томас Меньє / Getty Images

Бельгійський захисник Томас Меньє не допоможе своїй національній команді в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти збірної Франції.

Правий фулбек збірної Бельгії не зіграє проти французів через дискваліфікацію.

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Меньє отримав гірчичник на 71-й хвилині матчу проти бразильської збірної, коли відверто вдарив по ногах нападника "селесао" Неймара. Ця жовта картка стала для оборонця Парі Сен-Жермен другою на турнірі. Раніше він отримав попередження в поєдинку зі збірною Панами на груповому етапі ЧС-2018.

Відзначимо, що півфінальний матч Мундіалю Франція – Бельгія відбудеться 11 липня в Санкт-Петербурзі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
3
дн
:
19
год
:
4
хв
Бельгія
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Франція Франція ЧС 2018 Бельгія Бельгія Франція - Бельгія Томас Меньє Томас Меньє
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