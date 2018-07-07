Франція – Бельгія: Меньє не допоможе "червоним дияволам"

Бельгійський захисник Томас Меньє не допоможе своїй національній команді в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти збірної Франції.

Правий фулбек збірної Бельгії не зіграє проти французів через дискваліфікацію.

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Меньє отримав гірчичник на 71-й хвилині матчу проти бразильської збірної, коли відверто вдарив по ногах нападника "селесао" Неймара. Ця жовта картка стала для оборонця Парі Сен-Жермен другою на турнірі. Раніше він отримав попередження в поєдинку зі збірною Панами на груповому етапі ЧС-2018.

Відзначимо, що півфінальний матч Мундіалю Франція – Бельгія відбудеться 11 липня в Санкт-Петербурзі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.