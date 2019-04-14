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ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Франков: Є питання щодо пенальті, який арбітр не призначив у ворота Маріуполя

10:06 598 Читать на русском
Франков: Є питання щодо пенальті, який арбітр не призначив у ворота Маріуполя
Артем Франков / 1927.kiev.ua

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков вважає, що у матчі Маріуполь – Динамо (0:1) у ворота азовців мали призначати пенальті.

 
Віктор Циганков 74’
74’ Віктор Циганков

"Ось немає у мене ніяких питань з приводу пенальті, який забив Шахтар. Але у мене є питання з приводу пенальті, який не пробивало і, відповідно, не реалізувало Динамо.

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На мій погляд, контакт Чоботенка і Бурди в першому таймі відповідає всім критеріям призначення 11-метрового – ніякої гри у м'яч, явне порушення, а всі коментарі щодо уявної чи реальної небезпеки воротам – це погана лірика. Що скажете?", – написав Франков у своїй колонці Matchday.

Нагадаємо, Динамо на виїзді мінімально переграло Маріуполь (0:1). Єдиний гол на рахунку Віктора Циганкова.

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Теги
Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Артем Франков Маріуполь - Динамо
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