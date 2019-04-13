Хацкевич: Бажаю Маріуполю грати з усіма командами, як з Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував мінімальну перемогу своїх підопічних над Маріуполем (1:0) в рамках 24-го туру УПЛ.

"Це була хороша гра. Поле у чудовому стані, тож у обох суперників було достатньо гольових моментів. Ми забили свій гол, йдемо далі.

Маріуполь – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Бажаю Маріуполю, щоб вони так грали з усіма командами. Принаймні, якщо вони ставлять завдання потрапити до єврокубків – треба так грати завжди, не лише проти нас. У нас не було сьогодні півкоманди, грали хлопці 2000 року народження, але нічого страшного.

Дебют Ісаєнка та інших молодих виконавців? Не буду оцінювати гру окремих гравців, але хочу подякувати нашим вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Не знаю, скільки вони добиралися, але ми їхали сюди 9 годин. Велике їм спасибі, вони гнали нас вперед", – цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.

Після 24-х турів УПЛ Динамо посідає другу сходинку, маючи в активі 56 очок. Маріуполь – 4-й (33 очки).

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