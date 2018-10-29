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Франков: Після поразки від Львова Хацкевич зобов'язаний був подати у відставку

28 жовтня 23:56 1697 Читать на русском
Франков: Після поразки від Львова Хацкевич зобов'язаний був подати у відставку
Артем Франков / Фото: сайт ФФУ

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков висловив здивування тим, що керманич Динамо Олександр Хацкевич не подав у відставку після поразки від ФК Львів (0:1).

"Сьогодні Хацкевич як чесна людина просто зобов'язаний був подати у відставку. Подав? Те ще питання", – написав Франков у своїй конференції на matchday.

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Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у 13 турі чемпіонату України та відпустило Шахтар вже на 5 очок. Єдиний гол у матчі забив Тейлор на 21 хвилині.

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Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Теги
Динамо - Львів Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Артем Франков
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