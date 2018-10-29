Франков: Після поразки від Львова Хацкевич зобов'язаний був подати у відставку

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков висловив здивування тим, що керманич Динамо Олександр Хацкевич не подав у відставку після поразки від ФК Львів (0:1).

"Сьогодні Хацкевич як чесна людина просто зобов'язаний був подати у відставку. Подав? Те ще питання", – написав Франков у своїй конференції на matchday.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у 13 турі чемпіонату України та відпустило Шахтар вже на 5 очок. Єдиний гол у матчі забив Тейлор на 21 хвилині.

Хацкевич: Якби Бурда сьогодні навіть чхнув у бік судді – отримав би картку