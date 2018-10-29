Франков: После поражения от Львова Хацкевич обязан был подать в отставку

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков выразил удивление тем, что наставник Динамо Александр Хацкевич не подал в отставку после поражения от ФК Львов (0:1).

"Сегодня Хацкевич как честный человек просто обязан был подать в отставку. Подал? Тот еще вопрос", – написал Франков в своей конференции на matchday.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Напомним, Динамо минимально уступило Львову в 13 туре чемпионата Украины и отпустило Шахтер уже на 5 очков. Единственный гол в матче забил Тейлор на 21 минуте.

Хацкевич: Если бы Бурда сегодня даже чихнул в сторону судьи – получил бы карточку