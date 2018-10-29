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Франков: После поражения от Львова Хацкевич обязан был подать в отставку

28 октября 23:56 24 Читати українською
Франков: После поражения от Львова Хацкевич обязан был подать в отставку
Артем Франков / Фото: сайт ФФУ

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков выразил удивление тем, что наставник Динамо Александр Хацкевич не подал в отставку после поражения от ФК Львов (0:1).

"Сегодня Хацкевич как честный человек просто обязан был подать в отставку. Подал? Тот еще вопрос", – написал Франков в своей конференции на matchday.

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Напомним, Динамо минимально уступило Львову в 13 туре чемпионата Украины и отпустило Шахтер уже на 5 очков. Единственный гол в матче забил Тейлор на 21 минуте.

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Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Артем Франков Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Львов Динамо Киев Динамо Киев
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