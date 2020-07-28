Франков озвучил полный состав ассистентов Луческу в Динамо – микс легенд клуба и зарубежных специалистов

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков назвал перечень специалистов, которые будут помогать Мирче Луческу в Динамо.

"Итак, тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском Динамо: Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Ждем еще итальянца – завтра (очевидно, речь идет о Диего Лонго – прим. Футбол 24).

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Пошли спарринги: сегодня юноши, завтра – молодежка. Это просмотр возможных кандидатов в первую команду, сейчас или в будущем", – написал Франков в своем Telegram-канале.

К слову, уже сегодня (28 июля) Луческу должен прибыть в Киев, а 30 июня у новоиспеченного наставника Динамо запланирована большая пресс-конференция.

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