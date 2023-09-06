France Football назвав претендентів на звання найкращого молодого гравця (футболісти віком до 21 року) за підсумками сезону 2022/23. В десятку обраних потрапили 5 представників Ла Ліги, 2 гравці Бундесліги, і по одному з АПЛ, Ліги 1 та Прімейра-ліги.

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На нагороду "Копа Трофі", названу на честь колишнього півзахисника збірної Франції Раймона Копа, претендують:

– Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

– Едуардо Камавінга (Реал Мадрид)

– Гаві (Барселона)

– Педрі (Барселона)

– Алехандро Бальде (Барселона)

– Джамал Мусіала (Баварія)

– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг)

– Расмус Хьойлунд (Манчестер Юнайтед)

– Антоніу Сілва (Бенфіка)

– Ельє Ваі (Ланс)

До слова, ім'я переможця буде оголошено 30 жовтня на щорічній церемонії в Парижі. Нагадаємо, чинним володарем нагороди є півзахисник Барселони Гаві.