France Football оголосив номінантів на звання найкращого молодого гравця 2023 року
До переліку потенційних переможців потрапили 10 футболістів.
France Football назвав претендентів на звання найкращого молодого гравця (футболісти віком до 21 року) за підсумками сезону 2022/23. В десятку обраних потрапили 5 представників Ла Ліги, 2 гравці Бундесліги, і по одному з АПЛ, Ліги 1 та Прімейра-ліги.
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На нагороду "Копа Трофі", названу на честь колишнього півзахисника збірної Франції Раймона Копа, претендують:
– Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
– Едуардо Камавінга (Реал Мадрид)
– Гаві (Барселона)
– Педрі (Барселона)
– Алехандро Бальде (Барселона)
– Джамал Мусіала (Баварія)
– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг)
– Расмус Хьойлунд (Манчестер Юнайтед)
– Антоніу Сілва (Бенфіка)
– Ельє Ваі (Ланс)
До слова, ім'я переможця буде оголошено 30 жовтня на щорічній церемонії в Парижі. Нагадаємо, чинним володарем нагороди є півзахисник Барселони Гаві.