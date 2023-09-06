France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока (футболисты в возрасте до 21 года) по итогам сезона 2022/23. В десятку избранных попали 5 представителей Ла Лиги, 2 игрока Бундеслиги, и по одному из АПЛ, Лиги 1 и Примейра-лиги.

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На награду "Копа Трофи", названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, претендуют:

– Джуд Беллингем (Реал Мадрид)

– Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)

– Гави (Барселона)

– Педри (Барселона)

– Алехандро Бальде (Барселона)

– Джамал Мусиала (Бавария)

– Хави Симонс (РБ Лейпциг)

– Расмус Хёйлунд (Манчестер Юнайтед)

– Антониу Силва (Бенфика)

– Элье Ваи (Ланс)

К слову, имя победителя будет объявлено 30 октября на ежегодной церемонии в Париже. Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник Барселоны Гави.