France Football объявил номинантов на звание лучшего молодого игрока 2023 года
В перечень потенциальных победителей попали 10 футболистов.
France Football назвал претендентов на звание лучшего молодого игрока (футболисты в возрасте до 21 года) по итогам сезона 2022/23. В десятку избранных попали 5 представителей Ла Лиги, 2 игрока Бундеслиги, и по одному из АПЛ, Лиги 1 и Примейра-лиги.
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На награду "Копа Трофи", названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, претендуют:
– Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
– Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид)
– Гави (Барселона)
– Педри (Барселона)
– Алехандро Бальде (Барселона)
– Джамал Мусиала (Бавария)
– Хави Симонс (РБ Лейпциг)
– Расмус Хёйлунд (Манчестер Юнайтед)
– Антониу Силва (Бенфика)
– Элье Ваи (Ланс)
К слову, имя победителя будет объявлено 30 октября на ежегодной церемонии в Париже. Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник Барселоны Гави.