У новому рейтингу топ-50 найкращих тренерів світу журнал FourFourTwo не знайшов місця для наставника Ювентуса Массіміліано Алегрі. "Стара синьйора" провалила старт поточного сезону, тому рішення англійських журналістів не повинно дивувати.

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Найкращим тренером сучасності FourFourTwo визнав наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. "Пеп, як і раніше, номер один. Він все ще вигадує інновації. Він все ще знаходить способи підпорядковувати собі інших елітних тренерів", – йдеться у звіті.

Топ-10 рейтингу кращих тренерів сучасності за версією FourFourTwo виглядає так:

1. Пеп Гвардіола

2. Карло Анчелотті

3. Юрген Клопп

4. Антоніо Конте

5. Стефано Піолі

6. Мікель Артета

7. Томас Тухель

8. Грем Поттер

9. Юліан Нагельсманн

10. Дієго Сімеоне

Зазначимо, що 30 місце в рейтингу посів тренер суперника Шахтаря з Ліги чемпіонів – Ангелос Постекоглу. Також у рейтингу FourFourTwo знайшлося місце для двох колишніх наставників Шахтаря: Роберто Де Дзербі посів 41-е місце, а Паулу Фонсека – 45-е.

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