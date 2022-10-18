В новом рейтинге топ-50 лучших действующих тренеров мира журнал FourFourTwo не нашёл места для наставника Ювентуса Массимилиано Аллегри. "Старая синьора" провалила старт текущего сезона, поэтому решение английских журналистов не должно удивлять.

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Лучшим тренером современности FourFourTwo определил наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолу. "Пеп по-прежнему номер один. Он все еще придумывает инновации. Он все еще находит способы подчинять себе других элитных тренеров", – говорится в отчёте.

Топ-10 рейтинга лучших тренеров современности по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Пеп Гвардиола

2. Карло Анчелотти

3. Юрген Клопп

4. Антонио Конте

5. Стефано Пиоли

6. Микель Артета

7. Томас Тухель

8. Грэм Поттер

9. Юлиан Нагельсманн

10. Диего Симеоне

Отметим, что 30-е место в рейтинге занял тренер соперника Шахтёра по Лиге чемпионов – Ангелос Постекоглу. Также в рейтинге FourFourTwo нашлось место для двух бывших наставника Шахтёра: Роберто Де Дзерби занял 41-е место, а Паулу Фонсека – 45-е.

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