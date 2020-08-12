Форвард збірної Білорусі затриманий під час акцій протесту

Антон Сорока – нападник БАТЕ та національної команди Білорусі – сповна відчув на собі роботу силових структур своєї країни.

28-річний форвард БАТЕ був затриманий під час акцій протесту в Білорусі. Про це повідомляє Tribuna.

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Ба більше, білоруські ЗМІ інформують, що Сорока перебуває на лікарняному та вже добу не виходить на зв'язок. До слова, в активі нападника 3 голи за збірну Білорусі у Лізі націй 2018/19.

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту. Опозиція звинувачує владу у масовій фальсифікації результатів голосування на користь чинного глави держави Олександра Лукашенка. Внаслідок протестів та сутичок зі спецпризначенцями затримані кілька сотень громадян Білорусі, також є загиблі та поранені.

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