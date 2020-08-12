Форвард сборной Беларуси задержан во время акций протеста

Антон Сорока – нападающий БАТЭ и национальной команды Беларуси – ощутил на себе работу силовых структур своей страны.

28-летний форвард БАТЭ был задержан во время акций протеста в Беларуси. Об этом сообщает Tribuna.

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Более того, белорусские СМИ информируют, что Сорока находится на больничном и уже сутки не выходит на связь. К слову, в активе нападающего 3 гола за сборную Беларуси в Лиге наций 2018/19.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет властей в массовой фальсификации результатов голосования в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Вследствие протестов и столкновений со спецназом задержаны несколько сотен граждан Беларуси, также есть погибшие и раненые.

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