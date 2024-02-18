"Червоні бики" у матчі 19 туру зустрічалися з Блау-Вайсс Лінц. Вже на шостій секунді гри Петар Ратков забив у ворота суперника.

Розтрачені моменти Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Челсі – 1:1

Нападник Зальцбурга одразу пішов пресингувати голкіпера. Коли воротар Блау-Вайсс Лінц спробував вибити м'яч, Ратков перехопив його і відправив у сітку. Гол Петара став найшвидшим в історії чемпіонату Австрії.

У підсумку Зальцбург не втримав переможний рахунок. Матч закінчився внічию 1:1. Варто зауважити, що у Раткова п'ять голів у 22 матчах за "червоних биків".