"Красные быки" в матче 19 тура встречались с Блау-Вайсс Линц. Уже на шестой секунде игры Петар Ратков забил в ворота соперника.

Растраченные моменты Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Челси – 1:1

Нападающий Зальцбурга сразу пошел прессинговать голкипера. Когда вратарь Блау-Вайсс Линц попытался выбить мяч, Ратков перехватил его и отправил в сетку. Гол Петара стал самым быстрым в истории чемпионата Австрии.

В итоге Зальцбург не удержал победный счет. Матч закончился вничью 1:1. Стоит заметить, что у Раткова пять голов в 22 матчах за "красных быков".