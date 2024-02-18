Форвард Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории чемпионата Австрии – видео курьеза с грандиозным фейлом голкипера
06:00 - Читати українською
Нападающий Зальцбурга Петар Ратков вошел в историю чемпионата Австрии.
"Красные быки" в матче 19 тура встречались с Блау-Вайсс Линц. Уже на шестой секунде игры Петар Ратков забил в ворота соперника.
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Нападающий Зальцбурга сразу пошел прессинговать голкипера. Когда вратарь Блау-Вайсс Линц попытался выбить мяч, Ратков перехватил его и отправил в сетку. Гол Петара стал самым быстрым в истории чемпионата Австрии.
В итоге Зальцбург не удержал победный счет. Матч закончился вничью 1:1. Стоит заметить, что у Раткова пять голов в 22 матчах за "красных быков".
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