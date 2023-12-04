У понеділок, 4 грудня, Кін у своєму акаунті в Instagram оголосив про вихід свого дебютного музичного синглу "Outfit". Як інформує Gazzetta dello Sport, уболівальники "Старої синьйори" розділилися на два табори: одні похвалили Кіна за творчість, іншим не сподобалося, що гравець витрачає час не на підготовку до ігор, а на "зайві речі".

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Реп-трек, у якому використовується ненормативна лексика, вже доступний на Spotify.

Кін став уже другим "музикантом" у Ювентусі, раніше подібний досвід запису музичних творів мав півзахисник команди Вестон Маккенні. Американець записувався разом із вінгером Мілана Рафаелом Леау, який у липні цього року випустив уже свій другий альбом.

У цьому сезоні Кін провів за Ювентус 11 матчів і при цьому не забив жодного м'яча.