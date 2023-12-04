В понедельник, 4 декабря, Кин в своём аккаунте в Instagram объявил о выходе своего дебютного музыкального сингла "Outfit". Как информирует Gazzetta dello Sport, болельщики "Старой синьоры" разделились на два лагеря: одни похвалили Кина за творчество, другим не понравилось, что игрок тратит время не на подготовку к играм, а на "лишние вещи".

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Рэп-трек, в котором используется ненормативная лексика, уже доступен на Spotify.

Кин стал уже вторым "музыкантом" в Ювентусе, ранее подобный опыт записи музыкальных произведений имел полузащитник команды Уэстон Маккенни. Американец записывался вместе с вингером Милана Рафаэлом Леау, который в июле этого года выпустил уже свой второй альбом.

В этом сезоне Кин провёл за Ювентус 11 матчей и при этом не забил ни одного мяча.