Боніфейс отримав травму, через яку пропустить найважливіший у своїй кар'єрі Кубок африканських націй. Про це інформує Kicker, посилаючись на Instagram форварда. "Удачі, хлопці... Бажаю вам усього найкращого на Кубку Африки", – написав найкращий бомбардир Байєра.

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Точної інформації щодо травми Віктора наразі немає. Портал Score Nigeria повідомив про те, що Боніфейсу було проведено МРТ-сканування для визначення тяжкості м'язової травми. А ось сайт Own Goal Nigeria поінформував про те, що у гравця травма паху, через яку гравець Байєра пропустить до 6 тижнів.

Через свою травму Боніфейс уже пропустив товариський матч збірної Нігерії проти Гвінеї (0:2). Повідомляється, що Віктор повернеться до Німеччини, де негайно почне реабілітацію. Рішення про заміну форварда в заявці збірної Нігерії на КАН очікується в понеділок. Однак Байєр знову може стривожитися: до національної команди Нігерії може бути викликаний ще один форвард леверкузенців, Нейтан Телла.

Боніфейс забив 16 голів за Байєр у цьому сезоні у всіх турнірах.

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