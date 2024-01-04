Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) тривалий час намагався підписати зірку Ліверпуля Мохамеда Салаха. Утім, всі спроби провалилися, а гравець вирішив залишитися в АПЛ.

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Попри невдачу з єгиптянином, фонд продовжує шукати для чемпіонату іменитих гравців, щоб вивести саудівський футбол на новий рівень. Тим паче, що PIF має на це кошти. Вони є власниками Ньюкасла, володіють 10% акцій аеропорту Хітроу та 5% акцій таксопарку Uber, мають загальні світові активи, які оцінюються в 538 мільярдів фунтів стерлінгів. А, отже, можуть запропонувати клубам дійсно привабливі пропозиції щодо гравців.

Згідно з інформацією TeamTalk, державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії націлився на Кевіна де Брюйне. Контракт бельгійця з Манчестер Сіті закінчується у 2025 році й поки не йдеться про його продовження. Представники саудівців вже зв'язалися з де Брюйне, щоб запропонувати йому переїзд вже у 2024 році. Зазначається, що півзахисник більш відкритий до перемовин, ніж був Салах.

Манчестер Сіті може погодитися відпустити де Брюйне за 100 мільйонів фунтів (115 млн євро). Саме така сума допоможе "містянам" придбати лідера Байєра Флоріана Вірца, в якому бачать наступника бельгійця.

Якщо англійський клуб дійсно прийме пропозицію у 100 млн, то Саудівська Аравія поб'є свій трансферний рекорд. Наразі найдорожчим придбанням в Про-лізі є Неймар, за якого заплатили ПСЖ 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Загалом бельгієць зіграв у 358 матчах за "містян", в яких забив 96 голів та віддав 152 результативні передачі. У складі Манчестер Сіті він виграв 13 трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів у 2023 році.

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