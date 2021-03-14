"Швидше за все, голкіпер Ворскли не очікував, що я проб'ю з-за меж штрафного майданчика, тому і вийшов з воріт. Однак, навіть якщо б він не покинув свою позицію, йому все одно було б дуже важко його відбити. Справа в тому, що м'яч ідеально, як-то кажуть, ліг мені на ногу, удар вийшов не лише сильним, але й підступним. А в останній момент політ м'яча дещо змінив траєкторію, ще більше ускладнивши завдання для воротаря.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Думаю, що це мій найефектніший гол. До речі, на останніх тренуваннях я спеціально багато уваги приділяв ударам з дальньої дистанції, оскільки з влучністю виникли проблеми.

Я нападник, моя справа, перш за все, змушувати капітулювати воротарів суперника. Нехай це будуть голи на будь-який смак. Дуже хочеться у цьому сезоні подолати рубіж в 10-12 забитих м'ячів. Тільки таким чином можна звернути на себе увагу тренерського штабу національної збірної України", – сказав Довбик у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем зіграв у футболці дніпрян 20 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 1 результативну передачу.

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