"Скорее всего, голкипер «Ворсклы» не ожидал, что я пробью из-за пределов штрафной площадки, поэтому и вышел из ворот. Однако даже если бы он не покинул свой пост, то ему все равно было бы очень тяжело его отразить. Дело в том, что мяч идеально, как говорят, лег мне на ногу, удар получился не только сильным, но и коварным. Ведь в последний момент полет мяча несколько изменил траекторию, еще больше усложнив задачу для вратаря.

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Думаю, что это мой самый эффектный гол. Кстати, на последних тренировках я специально много внимания уделял ударам с дальней дистанции, поскольку с точностью возникли проблемы.

Я нападающий, мое дело, прежде всего, заставлять капитулировать вратарей соперника. Пусть это будут голы на любой вкус. Очень хочется в этом сезоне преодолеть рубеж в 10-12 забитых мячей. Только таким образом можно обратить на себя внимание тренерского штаба национальной сборной Украины", – сказал Довбик в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в текущем сезоне Артем сыграл в футболке днепрян 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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