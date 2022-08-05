Нападник Шахтаря Богдан В'юнник, який провів другу частину минулого сезону в Цюріху, залишиться у швейцарському клубі.

Цюріх на своєму офіційному сайті оголосив, що В'юнник проведе сезон 2022/23 у Швейцарії.

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Українець виступатиме під 20 номером. Богдан встиг зарекомендувати себе в літніх контрольних матчах, забивши 4 голи в 5 поєдинках.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря. Минулий сезон футболіст розпочав в оренді у Маріуполі, за який провів 13 матчів у всіх турнірах (1 гол і 1 асист), а другу частину сезону провів у молодіжній команді Цюріха.

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