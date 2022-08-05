Нападающий Шахтера Богдан Вьюнник, проведший вторую часть прошлого сезона в Цюрихе, останется в швейцарском клубе.

Цюрих на своем официальном сайте объявил, что Вьюнник проведет сезон 2022/23 в Швейцарии.

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Украинец будет выступать под 20-м номером. Богдан успел зарекомендовать себя в летних контрольных матчах, забив 4 гола в 5 поединках.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера. В прошлом сезоне футболист начал в аренде в Мариуполе, за который провел 13 матчей во всех турнирах (1 гол и 1 ассист), а вторую часть сезона провел в молодежной команде Цюриха.

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