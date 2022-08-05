Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Олександра Зубкова.

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Угода розрахована на 5 років. 26-річний Зубков є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Маріуполь, а 3 останніх роки грав в угорському Ференцвароші.

Додамо, що в минулому сезоні Зубков зіграв у 34 поєдинках за чемпіона Угорщини, відзначившись 3 голами та 8 асистами. Після приходу до команди росіянина Станіслава Черчесова українець втратив місце у складі.

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