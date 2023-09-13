Данський Мітьюлланд цікавився 22-річним гравцем "гірників", стверджує ТаТоТаке.

Лідер Шахтаря зацікавив Ювентус – в Італії озвучили стартову ціну за українця

Шахтар і Сікан довго не могли дійти згоди щодо продовження контракту, який завершувався влітку 2024 року. Ціна молодого нападника явно була б заниженою, чим міг би скористатися Мітьюлланд. Свого часу данці вже забирали Артема Довбика вільним агентом з Дніпра, а зараз непогано нажилися на трансфері нападника. Втім, Шахтар уникнув цього сценарію, оголосивши про нову угоду Сікана до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Данило відіграв 6 матчів, оформивши один гол та один асист. Форвард ставав чемпіоном світу U-20, а також доходив до півфіналу молодіжного Євро-2023.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною