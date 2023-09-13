Датский Митьюлланд интересовался 22-летним игроком "горняков", утверждает ТаТоТаке.

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Шахтер и Сикан долго не могли прийти к соглашению о продлении контракта, который завершался летом 2024 года. Цена молодого нападающего явно была бы занижена, чем мог воспользоваться Митьюлланд. В свое время датчане уже забирали Артема Довбика свободным агентом из Днепра, а сейчас неплохо нажились на трансфере нападающего. Впрочем, Шахтер избежал этого сценария, объявив о новом соглашении Сикана до 30 июня 2028 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Даниил отыграл 6 матчей, оформив один гол и один ассист. Форвард становился чемпионом мира U-20, а также доходил до полуфинала молодежного Евро-2023.

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