Нещодавно з'явилася інформація, що Шахтар отримав офіційну пропозицію щодо трансферу Кевіна Келсі. Її робив американський клуб Цинциннаті, який лідирує у Східній конференції МЛС, випереджаючи Інтер Маямі.

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Попри те, що 19-річний нападник не є основним у команді Маріно Пушіча, Шахтар відхилив пропозицію. Кевіна вважають важливим гравцем для виконання завдань на сезон. Про це повідомив журналіст Даніель Нора, який раніше і заявив про інтерес Цинциннаті до нападника Шахтаря.

За його словами, у послугах Кевіна зацікавлений ще один клуб МЛС, назву якого, щоправда, не уточнює. Це зробив інший журналіст – Адам Бенлазіз. Він стверджує, що Динамо Х'юстон пропонує Шахтарю три мільйони доларів. Трансферне вікно в МЛС відчинене до 23 квітня.

Нагадаємо, Келсі перебрався в Шахтар у січні 2023 року з уругвайського клубу Бостон Рівер. У сезоні 2023/24 венесуелець вийшов на поле 20 разів, але награв лише 502 хвилини. За відведений йому час нападник забив 3 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2027 року.

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