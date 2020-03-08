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Форвард Олімпіка Шахаб: Те, що влаштував арбітр – просто цирк

09:52 316 Читать на русском
Форвард Олімпіка Шахаб: Те, що влаштував арбітр – просто цирк
Захедітабар Шахаб (справа) / ФК Олімпік

Іранський форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб залишився незадоволений діями арбітра у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворскли (0:1).

63’ Владислав Кулач
 
Андрій Кравчук 79’
63’ Владислав Кулач
79’ Андрій Кравчук

"Ми виглядали значно краще за суперника. Наша команда контролювала хід поєдинку, але не змогла забити. Навіть якщо це була і не найкраща наша гра, як мінімум, ми грали не гірше Ворскли. Ніколи не стикався з таким невезінням.

Переможний гол Кулача у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

Зазвичай я не говорю про суддівство, але те, що сьогодні влаштував арбітр – просто цирк. Рефері – теж люди і, звичайно, можуть робити помилки, але сьогодні людина просто зіпсувала футбол. Нехай він перегляне сьогоднішню гру і сам побачить, які рішення він приймав. Багато наших футболістів отримали жовті картки, буквально, ні за що. У деяких ігрових моментах навіть і фолів не було, не те, що жовтих карток. Мало того, що ми, в результаті, залишилися у меншості у цьому матчі, так ще й кілька наших гравців пропустять наступний поєдинок через дискваліфікацію", – цитує Шахаба офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Олімпік на виїзді мінімально поступився полтавській Ворсклі з рахунком 0:1. Арбітр у цій зустрічі показав гравцям Олімпіка сім жовтих карток, а на 78-й хвилині вилучив півзахисника донецької команди Андрія Кравчука.

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Теги
Ворскла Ворскла Олімпік Олімпік УПЛ Ворскла - Олімпік Захедітабар Шахаб Захедітабар Шахаб
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