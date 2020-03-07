Переможний гол Кулача у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

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Динамо обіграло Олександрію на виїзді у скандальному матчі УПЛ – кияни повернулися на друге місце
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Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя в СегундіІспанія — 18:54 5614
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Десна – Зоря: Гуцуляк отримав суперечливе вилучення після підказки VARУкраїна — 15:08 783
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