Переможний гол Кулача у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

Ворскла на власному полі обіграла Олімпік в рамках 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на "Футбол 24".

Єдиний гол у звітному поєдинку забив Владислав Кулач, реалізувавши пенальті. Цей м'яч став дебютним для форварда після повернення у Ворсклу.

Ворскла мінімально переграла Олімпік – донеччани зазнали сьомої поразки в УПЛ поспіль

Таким чином, Ворскла набрала 20 очок, піднявшись одразу на дев'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік, залишившись з 18 заліковими балами, опустився на передостанню сходинку.