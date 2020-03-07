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Переможний гол Кулача у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

18:30 425 Читать на русском
Переможний гол Кулача у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік
Владислав Кулач (ліворуч) / фото: Ворскла

Ворскла на власному полі обіграла Олімпік в рамках 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на "Футбол 24".

63’ Владислав Кулач
 
Андрій Кравчук 79’
63’ Владислав Кулач
79’ Андрій Кравчук

Єдиний гол у звітному поєдинку забив Владислав Кулач, реалізувавши пенальті. Цей м'яч став дебютним для форварда після повернення у Ворсклу.

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Таким чином, Ворскла набрала 20 очок, піднявшись одразу на дев'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік, залишившись з 18 заліковими балами, опустився на передостанню сходинку.

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Відеоновини Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Олімпік Олімпік Ворскла - Олімпік
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