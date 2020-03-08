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Форвард Олимпика Шахаб: То, что устроил арбитр – просто цирк

09:59 27 Читати українською
Форвард Олимпика Шахаб: То, что устроил арбитр – просто цирк
Захедитабар Шахаб (справа) / ФК Олимпик

Иранский форвард Олимпика Захедитабар Шахаб остался недоволен действиями арбитра в матче 22-го тура УПЛ против Ворсклы (0:1).

63’ Владислав Кулач
 
Андрей Кравчук 79’
63’ Владислав Кулач
79’ Андрей Кравчук

"Мы выглядели значительно лучше соперника. Наша команда контролировала ход поединка, но не смогла забить. Даже если это была и не лучшая наша игра, как минимум, мы играли не хуже Ворсклы. Никогда не сталкивался с таким невезением.

Победный гол Кулача в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

Обычно я не говорю о судействе, но то, что сегодня устроил арбитр – просто цирк. Рефери – тоже люди и, конечно, могут делать ошибки, но сегодня человек просто испортил футбол. Пусть он посмотрит сегодняшнюю игру и сам увидит, какие решения он принимал. Многие наши футболисты получили желтые карточки, буквально, ни за что. В некоторых игровых моментах даже и фолов не было, не то, что желтых карточек. Мало того, что мы, в итоге, остались в меньшинстве в этом матче, еще и несколько наших игроков пропустят следующий поединок из-за дисквалификации", – цитирует Шахаба официальный сайт Олимпика.

Напомним, в матче 22-го тура Олимпик на выезде минимально уступил полтавской Ворскле со счетом 0:1. Арбитр в этой встрече показал игрокам Олимпика семь желтых карточек, а на 78-й минуте удалил полузащитника донецкой команды Андрея Кравчука.

Ворскла минимально переиграла Олимпик – дончане потерпели седьмое поражение в УПЛ подряд

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Ворскла Ворскла Олимпик Олимпик УПЛ Ворскла - Олимпик Захедитабар Шахаб Захедитабар Шахаб
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