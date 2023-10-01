У восьмому турі "червоно-білі" приймали Гранаду. Матч видався яскравим завдяки неймовірній грі форварда Альмерії Луїса Суареса.

Альмерія розписала феєричну нічию з Гранадою – Суарес оформив хет-трик за 5 хвилин, "рохібланкос" відігралися з 0:3

Нападник наприкінці першого тайму за п'ять хвилин оформив хет-трик. Всі три рази асистував колумбійцю Рамазані. Втім, Альмерія не змогла втримати перемогу, дозволивши Гранаді відігратися у другому таймі. На цьому невдачі господарів не закінчилися. Автор хет-трику після зіткнення з захисником суперника покинув поле на 84 хвилині. Як повідомляє El Chiringuito, Луїс Суарес зламав ногу. Точні терміни відновлення форварда наразі невідомі.

До слова, колумбієць оформив третій найшвидший хет-трик в Ла Лізі у 21 столітті. А рекорд належить Кевіну Гамейро, який забив три м'ячі у ворота Спортінга у 2017 році за 4 хвилини й 43 секунди.

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