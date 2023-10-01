В восьмом туре "красно-белые" принимали Гранаду. Матч выдался ярким благодаря невероятной игре форварда Альмерии Луиса Суареса.

Альмерия расписала фееричную ничью с Гранадой – Суарес оформил хет-трик за 5 минут, "рохибланкос" отыгрались с 0:3

Нападающий в конце первого тайма за пять минут оформил хет-трик. Все три раза ассистировал колумбийцу Рамазани. Впрочем, Альмерия не смогла удержать победу, позволив Гранаде отыграться во втором тайме. На этом неудачи хозяев не закончились. Автор хет-трика после столкновения с защитником соперника покинул поле на 84 минуте. Как сообщает El Chiringuito, Луис Суарес сломал ногу. Точные сроки восстановления форварда пока неизвестны.

К слову, колумбиец оформил третий самый быстрый хет-трик в Ла Лиге в 21 веке. А рекорд принадлежит Кевину Гамейро, который забил три мяча в ворота Спортинга в 2017 году за 4 минуты и 43 секунды.

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