Іспанія не встигла оговтатися від трагедії Альваро Прієто, а в Швеції розгортається неприємна історія навколо Еміля Робака, інформує Aftonbladet.

20-річний нападник належить Мілану, але з березня виступав за Норчепінг на правах оренди. Повернення на батьківщину не принесло бажаного прогресу – всього 3 виходи на заміну (загалом 27 хвилин ігрового часу) і жодної результативної дії. Робак публічно говорив, що розчарований орендою і відсутністю довіри від тренера. В один момент форвард перестав ходити на тренування Норчепінга та вже 2 тижні взагалі не виходить на контакт з представниками клубу.

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"Я просто хочу знати, що з ним усе гаразд. Мене турбує те, що ми не можемо його знайти. Навіть не знаю, що ми ще можемо зробити. Я багато разів сідав поговорити з ним, але до нього важко достукатись. Я хочу, щоб він прийшов сюди. Тоді ми зможемо знайти план, який влаштує усіх. Я не втрачаю надії, що він повернеться, але важко сказати, коли ми вже 14 днів не можемо його віднайти", – заявив спортивний директор Норчепінга Тоні Мартінссон.

3 роки тому Мілан заплатив Хаммарбю за Робака 1,5 млн євро, а Златан Ібрагімовіч називав його одним з головних талантів Швеції. Чинний контракт форварда з "россонері" розрахований до літа 2025-го.

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