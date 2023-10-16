Альваро Прієто зник 12 жовтня. Футболіст після вечірки в Севільї не повернувся додому в Кордобу – він не зумів сісти на потяг через проблеми з квитком і розряджений телефон. Востаннє його бачили на вокзалі Санта-Хуста.

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Сьогодні Прієто знайшли, повідомляє Marca. Репортер зняв на відео, як мертве тіло застрягло між вагонами потяга, який рухався.

Поліція ідентифікувала, що це 18-річний Альваро. Кордоба зробила офіційну заяву в соцмережах, підтвердивши сумну інформацію.