Испания не успела оправиться от трагедии Альваро Прието, а в Швеции разворачивается неприятная история вокруг Эмиля Робака, сообщает Aftonbladet.

20-летний нападающий принадлежит Милану, но с марта выступал за Норчепинг на правах аренды. Возвращение на родину не принесло желаемого прогресса – всего 3 выхода на замену (в общей сложности 27 минут игрового времени) и ни одного результативного действия. Робак публично говорил, что разочарован арендой и отсутствием доверия от тренера. В один момент форвард перестал ходить на тренировки Норчепинга и уже 2 недели вообще не выходит на контакт с представителями клуба.

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"Я просто хочу знать, что с ним все хорошо. Меня беспокоит то, что мы не можем его найти. Даже не знаю, что мы еще можем сделать. Я много раз садился поговорить с ним, но до него трудно достучаться. Я хочу, чтобы он пришел сюда. Тогда мы сможем найти план, который устроит всех. Я не теряю надежду, что он вернется, но трудно сказать, когда мы уже 14 дней не можем его найти", – заявил спортивный директор Норчепинга Тони Мартинссон.

3 года назад Милан заплатил Хаммарбю за Робака 1,5 млн евро, а Златан Ибрагимович называл его одним из главных талантов Швеции. Действующий контракт форварда с "россонери" рассчитан до лета 2025-го.

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