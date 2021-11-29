Матеус Пейшото, який лише влітку перебрався у Металіст, не проти спробувати свої сили у лавах Шахтаря.

"Чув про інтерес Шахтаря до моєї скромної персони. Безперечно, мені приємно було читати, що я зацікавив таку команду європейського рівня, як Шахтар. Але зараз я – гравець Металіста і маю приносити користь цьому клубу.

Шахтар націлився на форварда Металіста – "гірники" готові заплатити за бразильця у 40 разів дорожче

Рішення про мою долю ухвалять Олександр Ярославський та Євген Красніков. Я ж тільки радий грати за таку команду, як Шахтар", – розповів Пейшото в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, влітку Металіст виклав за 26-річного бразильця 150 тисяч євро. Нападник швидко адаптувався в Україні і забив 13 голів у 15-ти матчах Першої ліги – найкращий показник у дивізіоні.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?