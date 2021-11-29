Матеус Пейшото, который только летом перебрался в Металлист, не против попробовать свои силы в рядах Шахтера.

"Слышал об интересе Шахтера к моей скромной персоне. Бесспорно, мне приятно было читать, что я заинтересовал такую ​​команду европейского уровня, как Шахтер. Но сейчас я – игрок Металлиста и должен приносить пользу этому клубу.

Шахтер нацелился на форварда Металлиста – "горняки" готовы заплатить за бразильца в 40 раз дороже

Решение о моей судьбе примут Александр Ярославский и Евгений Красников. Я только рад играть за такую ​​команду, как Шахтер", – рассказал Пейшото в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, летом Металлист выложил за 26-летнего бразильца 150 тысяч евро. Нападающий быстро адаптировался в Украине и забил 13 голов в 15 матчах Первой лиги – лучший показатель в дивизионе.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?