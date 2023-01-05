Прізвище голкіпера Ворскли Олександра Ткаченка відсутнє у списку гравців на офіційному сайті УПЛ. Полтавці відзаявили 29-річного футболіста, який, згідно з даними Transfermarkt, отримав статус вільного агента.

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Однак, за інформацією Telegram-каналу вболівальників Ворскли, Ткаченко залишив розташування команди відразу після матчів Ліги конференцій з АІКом ще в липні. Гравець не повернувся в Україну, залишившись у Європі. Що стало причиною таких відносин – ні клуб, ні гравець не коментують.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. За "зелено-білих" виступав з літа 2013 року. У поточному сезоні не зіграв за першу команду Ворскли жодного поєдинку. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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