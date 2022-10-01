Нападник Ібрагім Каргбо відтепер не буде пов'язаний з київським Динамо.

Динамо розірвало контракт з Каргбо за обопільною згодою, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Наразі бельгійський нападник перебрався в кіпрський Докса Катокопікас. Transfermarkt повідомляє, що Ібрагім перебрався на правах оренди. Форвард ще не дебютував за нову команду.

Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020-го на правах вільного агента. У складі першої команди провів лише три поєдинки, результативними діями не відзначався. На правах оренди виступав за Олімпік (21 матч, 3 голи) та словенський Целє.

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