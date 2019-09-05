Форвард Динамо Ісаєнко вибув на тривалий термін через травму

Форвард Динамо Євген Ісаєнко пропустить через травму найближчі 5 тижнів.

Нападник Динамо Євген Ісаєнко вибув на 5 тижнів через пошкодження, інформує Dynamomania.

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Відзначається, що гравець пересувається на милицях і йому наклали лангету. Про деталі пошкодження ж інформація відсутня.

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Додамо, що Ісаєнко востаннє виходив на поле в складі Динамо U-21 13 серпня в спарингу проти збірної Білорусі U-19 (5:0). У поточному сезоні молодіжної першості Ісаєнко зіграв в трьох матчах за киян і забив один гол.