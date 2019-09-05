Форвард Динамо Ісаєнко вибув на тривалий термін через травму

Світ — 17:31 130
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Мессі, Роналду, Неймар і Ко: ФІФА оголосила 55 претендентів на потрапляння у символічну збірну року
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Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчяОвертайм — 16:00 4727
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Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020Євро-2020 — 15:31 924
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Україна втратила Шведа перед матчем з ЛитвоюЄвро-2020 — 14:16 5585
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Коноплянка дебютував за Шахтар з нічиєї проти Колоса: невиразна гра та "негостинний жест" з боку бразильцяУкраїна — 12:47 14007