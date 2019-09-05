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Динамо розірвало контракт з трьома гравцями

09:15 633 Читать на русском
Динамо розірвало контракт з трьома гравцями
Павло Лук'янчук / фото ФК Динамо Київ

Гравці київського Динамо Павло Лук'янчук, Олександр Петрусенко та Владислав Алєксєєв отримали статус вільних агентів.

Павло Лук'янчук, Олександр Петрусенко та Владислав Алєксєєв більше не є гравцями київського Динамо, передає Динамоманія.

Самбрано готовий виступати за Динамо – він не провів жодного офіційного матчу за київський клуб

За інформацією видання, гравці розірвали контракти з "біло-синіми" за обопільної згоди сторін.

Відзначимо, що Лук'янчук в минулому сезоні виступав в оренді в угорській Кишварда, Алєксєєв достроково покинув київський Арсенал через зникнення клубу, а Петрусенко напередодні повернувся в Динамо після перегляду в Металісті 1925.

Пантіч покинув Динамо

Нагадаємо, напередодні Динамо після розриву контракту покинув сербський центральний захисник Александар Пантіч.

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