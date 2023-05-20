Перед матчем з Вільяреалом каталонці не поступалися чотири тури поспіль. Команда Циганкова розбила Мадрид з Севільєю, вистояла у Сан-Себастьяні. Та вимогливий календар підкинув ще одне непросте випробування. "Жовта субмарина" володіла схожою серією і не мала права на помилку. Адже боротьба за ЛЧ досягла апогею. У разі успіху на Монтіліві валенсійці скоротили б відставання від четвертого Сосьєдада до двох пунктів.

Тиждень тому команди обмінялися подарунками. "Біло-червоні" відібрали очки у прямих конкурентів Вільяреала на Аноеті (2:2), а підопічні Сетьєна розбили вдома Більбао (5:1), яке бореться з Жироною за Лігу конференцій. Обидва колективи втратили лідерів центру поля. Парехо і Ромеу пропускали матч через перебір жовтих карток. Сетьєн вирішив залишити на лаві запасних зіркових Морено і Ло Чельсо. Зате на полі з'явився орендований у Жирони Терратс. Обдарований хавбек був змушений піти після трансферу Циганкова. Останній вже традиційно вийшов у старті.

Українець одразу взявся за справу. Протягнув м'яч до чужого штрафного, але не знайшов адресата. Згодом розігнав ще одну атаку, та Коуто не розібрався вже у фінальній третині. РоРо витиснув у цій ситуації максимум – кутовий. Жирона намагалась високо та інтенсивно пресингувати... за що й поплатилась.Оборону господарів розірвали двома передачами. Терратс запустив у прорив Джексона, який знищив на швидкості Буено і покотив у порожні на Піно – 1:0.

Каталонці оговтались ближче до середини першого тайму. Таті пробивав головою сидячи на газоні, а Рікельме організував фантастичний рейд з центру поля. Пройшов чотирьох, але не зумів переграти Рейну ударом з лінії карного. Зрештою "біло-червоні" зрівняли, допоміг стандарт. РоРо подав на дальню стійку, Арнау класно прострілив у дотик, а Давіду Лопесу залишалося підставити ногу. Екс-центрбек Наполі та Еспаньйола, до слова, грав у опорній зоні замість травмованого Ромеу.

Після цього темп гри різко знизився. Команда Сетьєна більше контролювала м'яч, проте без особливих дивідендів. Найгострішим гравцем у складі гостей залишався Єремі Піно. Захисники Жирони двічі блокували його удари впритул. Одні з найяскравіших команд Прімери розчарували до перерви. Вільяреал страждав у центрі поля без Парехо, а в Жирони слабко працювали фланги. Якщо Рікельме намагався брати на себе і постійно тримав у напрузі Фойта, то праворуч каталонці виглядали значно гірше. Швидкий Коуту зав'яз у боротьбі і погано взаємодіяв з Циганковим. Українець багато працював без м'яча – лише 15 дотиків за 45 хвилин.

Другий тайм розпочався з атак Жирони. Циганков скористався падінням Терратса, підхопив м'яч і віддав на вільний простір. Рейна вчасно покинув ворота, аби витіснити Івана Мартіна до лицевої. Сетьєн відреагував на активність господарів потрійною заміною. Зокрема, на полі з'явились Ло Чельсо та Жерар.

Однак, "біло-червоні" продовжували володіти ініціативою. Циганков класно обігрався зі Стуані, який замінив непомітного Таті, і переграв Рейну з району 11-метрової позначки, та рефері зафіксував офсайд! У положенні поза грою опинився уругвайський ветеран. Прикро... Не щодня забиваєш у ворота чемпіона світу. Українець продовжував нагнітати. Гассаніга виконав божевільний сейв після дальнього удару Тріхероса. Та вже через кілька хвилин аргентинський кіпер виявився безсилим.

Господарі знову пропустили контратаку. Джексон прострілив на дальню стійку, а Жерар замкнув у порожні. Циганков встиг повернутися назад, опинився на позиції центрального захисника, але не зумів перервати пас. 1:2 – Вільяреал вириває перемогу на останніх секундах.