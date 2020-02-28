Форвард Бенфіки – про битву з Шахтарем: Сумно вилітати у статусі фаворита – все вирішили деталі

Нападник Бенфіки Дієго Соуза після матчу з Шахтарем відзначив, що обидві команди перебувають на одному рівні.

"Це був хороший матч від нас. Ми грали, як фаворити, сумно вилітати зі змагання у статусі фаворита.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Бенфіка і Шахтар – дві сильні команди рівня Ліги чемпіонів, що підтвердили своїм виступом в Лізі Європи. Вийшов хороший матч, все вирішили деталі", – цитує Соузу Maisfutebol.

Нагадаємо, Бенфіка двічі по ходу вчорашнього матчу вела з рахунком, який забезпечував їй вихід до наступної стадії турніру. Але "гірники" миттєво реагували на пропущені голи, тож підсумкова нічия 3:3 залишила лісабонців поза 1/8 фіналу.

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