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Форвард Бенфіки – про битву з Шахтарем: Сумно вилітати у статусі фаворита – все вирішили деталі

09:45 847 Читать на русском
Форвард Бенфіки – про битву з Шахтарем: Сумно вилітати у статусі фаворита – все вирішили деталі
Дієго Соуза / ФК Бенфіка

Нападник Бенфіки Дієго Соуза після матчу з Шахтарем відзначив, що обидві команди перебувають на одному рівні.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Це був хороший матч від нас. Ми грали, як фаворити, сумно вилітати зі змагання у статусі фаворита.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Бенфіка і Шахтар – дві сильні команди рівня Ліги чемпіонів, що підтвердили своїм виступом в Лізі Європи. Вийшов хороший матч, все вирішили деталі", – цитує Соузу Maisfutebol.

Нагадаємо, Бенфіка двічі по ходу вчорашнього матчу вела з рахунком, який забезпечував їй вихід до наступної стадії турніру. Але "гірники" миттєво реагували на пропущені голи, тож підсумкова нічия 3:3 залишила лісабонців поза 1/8 фіналу.

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Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Бенфіка Бенфіка Дієго Соуза Дієго Соуза
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