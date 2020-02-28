Форвард Бенфики – о битве с Шахтером: Печально вылетать в статусе фаворита – все решили детали

Нападающий Бенфики Диего Соуза после матча с Шахтером отметил, что обе команды находятся на одном уровне.

"Это был хороший матч от нас. Мы играли, как фавориты, печально вылетать из соревнования в статусе фаворита.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Бенфика и Шахтер – две сильные команды уровня Лиги чемпионов, что подтвердили своим выступлением в Лиге Европы. Получился хороший матч, все решили детали", – цитирует Соузу Maisfutebol.

Напомним, Бенфика дважды по ходу вчерашнего матча вела со счетом, который обеспечивал ей выход в следующую стадию турнира. Но "горняки" мгновенно реагировали на пропущенные голы, поэтому итоговая ничья 3:3 оставила лиссабонцев вне 1/8 финала.

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