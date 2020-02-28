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Форвард Бенфики – о битве с Шахтером: Печально вылетать в статусе фаворита – все решили детали

09:56 101 Читати українською
Форвард Бенфики – о битве с Шахтером: Печально вылетать в статусе фаворита – все решили детали
Диего Соуза / ФК Бенфика

Нападающий Бенфики Диего Соуза после матча с Шахтером отметил, что обе команды находятся на одном уровне.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Это был хороший матч от нас. Мы играли, как фавориты, печально вылетать из соревнования в статусе фаворита.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Бенфика и Шахтер – две сильные команды уровня Лиги чемпионов, что подтвердили своим выступлением в Лиге Европы. Получился хороший матч, все решили детали", – цитирует Соузу Maisfutebol.

Напомним, Бенфика дважды по ходу вчерашнего матча вела со счетом, который обеспечивал ей выход в следующую стадию турнира. Но "горняки" мгновенно реагировали на пропущенные голы, поэтому итоговая ничья 3:3 оставила лиссабонцев вне 1/8 финала.

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blog_ava
Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча
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Лига Европы Бенфика - Шахтер Бенфика Бенфика Диего Соуза Диего Соуза
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