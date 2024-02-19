Гіу вийшов за Барселону Б у матчі третього дивізіону та забив розкішний гол. Марк виграв позицію на ближній стійці під час подачі кутового та п'ятою переправив м'яч у ворота. Такою красою завжди славився Ібрагімовіч.

Суперник України знищив захисника і забив рабоною – шедевр року записали автоголом

Пропустила цей гол колишня команда Романа Зозулі. Українець з весни 2023-го не грає за Райо Махадаонда, який став останнім клубом у кар'єрі форварда.

Гіу в цьому сезоні курсує між основною командою Барселони, командою Б та молодіжкою в Юнацькій лізі УЄФА. За основу Марк вже встиг забити два голи, а восени грав проти Шахтаря в Лізі чемпіонів.