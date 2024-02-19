Гиу вышел за Барселону Б в матче третьего дивизиона и забил роскошный гол. Марк выиграл позицию на ближней штанге во время подачи углового и пяткой переправил мяч в ворота. Такой красотой всегда славился Ибрагимович.

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Пропустила этот гол бывшая команда Романа Зозули. Украинец с весны 2023-го не играет за Райо Махадаонда, который стал последним клубом в карьере форварда.

Гиу в этом сезоне курсирует между основной командой Барселоны, командой Б и молодежкой в Юношеской лиге УЕФА. За основу Марк уже успел забить два гола, а осенью играл против Шахтера в Лиге чемпионов.