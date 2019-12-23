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Фортуна продовжила контракт з головним тренером

23:29 37 Читать на русском
Фортуна продовжила контракт з головним тренером
Фрідгельм Функель / ФК Фортуна

Аутсайдер Бундесліги продовжив співпрацю зі своїм наставником.

Дюссельдорфська Фортуна пролонгувала угоду зі своїм головним тренером Фрідгельмом Функелем, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з 66-річним фахівцем було продовжено ще на рік – до 30 червня 2021 року.

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Нагадаємо, у поточному сезоні у Бундеслізі Фортуна після 17 турів посідає шістнадцяту сходинку. До слова, Функель лише шостий фахівець в історії чемпіонатів Німеччини, який провів на тренерському містку 500 матчів.

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