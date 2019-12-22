Фортуна на останніх хвилинах здолала Уніон: 17-й тур Бундесліги, неділя

У неділю, в рамках 17-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 17-й тур

Фортуна – Уніон – 2:1

Голи: Хеннінг, 38, Томмі, 90 – Паренсен, 48

Падерборн – Айнтрахт – початок матчу о 19:00

Аутсайдер турнірної таблиці Фортуна приймала на власному полі Уніон. Перша половина зустрічі минула у, фактично, рівній боротьбі, однак під кінець тайму господарям вдалось забити: Олівер Фінк головою навісив на набігаючого Роуена Хеннінгса і той сходу з-за меж штрафного майданчика майстерним ударом поцілив у дальній кут воріт. Одразу по перерві берлінці, зусиллями Міхаеля Паренсена, зуміли рахунок зрівняти.

Справа наближалась до нічиєї, коли на останній хвилині матчу Ерік Томмі потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. М’яч влучив у стійку і від неї залетів у ворота.

Перемога принесла Фортуні 15 очок і шістнадцяту сходинку турнірної таблиці, Уніон з 20-ма балами залишився одинадцятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ