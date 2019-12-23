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Тудор очолив Хайдук

20:57 160 Читать на русском
Тудор очолив Хайдук
Ігор Тудор / ФК Хайдук

Футболісти хорватського Хайдука отримали нового наставника.

Хорватський Хайдук оголосив про призначення новим головним тренером клубу Ігора Тудора, повідомляє офіційний сайт команди. 41-річний хорват почне виконувати свої обов'язки з січня 2020 року.

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Останнім клубом фахівця був Удінезе, в якому він пропрацював з 20 березня по 1 листопада 2019 року. У своїй кар'єрі Тудор також очолював ПАОК, Карабюкспор і Галатасарай.

До слова, тренер вже керував Хайдуком з 2013 по 2015 рік і завоював з командою Кубок Хорватії.

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