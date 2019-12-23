Тудор очолив Хайдук

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Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ
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Динамо офіційно повернуло РусинаУкраїна — 16:51 9458
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Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікендуАнглія — 16:03 2718
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Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єруСергій Тищенко — 15:00 22682
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Зіркове тріо Барселони забило більше голів, ніж 16 клубів Ла Ліги – форварди каталонців майже наздогнали РеалІспанія — 14:23 1278